Usa i siti di incontri come un professionista: trova la tua app, sii realistico, comunica in video chat

Oggi sul Web puoi trovare siti di incontri e app per tutti i gusti. Il loro numero ha da tempo superato gli ottomila e continua ad aumentare. Da un lato, questo è un vantaggio. Dopotutto, hai davvero una vasta scelta, ma d’altra parte, lo svantaggio è che in una tale ampiezza di scelta può essere molto difficile trovare ciò che è giusto per te. Di conseguenza, stai solo sprecando il tuo tempo a navigare attraverso diverse piattaforme e cercare di trovare l’applicazione di appuntamenti che soddisferà tutti i requisiti e i desideri…

Nell’articolo di oggi, cercheremo di rompere un po’ gli stereotipi consolidati sugli appuntamenti online e allo stesso tempo condividere alcuni suggerimenti e trucchi su come rendere gli appuntamenti online più efficaci.

Iniziamo!

Se i siti classici non funzionano, prova le chat video come Omegle

I siti e le app di incontri non sono adatti a tutti. Questo è un formato piuttosto specifico che non può essere definito universale e se ritieni che questa opzione non ti soddisfi affatto, devi cercare opzioni alternative. In tal caso, ti consigliamo di prendere in considerazione chat video casuali.

Un primo esempio di chat video casuale è Omegle. Questa è una piattaforma che collega interlocutori casuali tramite collegamento video, dandoti l’opportunità di comunicare su quasi tutti gli argomenti. Puoi filtrare per lingua e interesse per affinare la ricerca. Se queste impostazioni non sono sufficienti per te, ci sono alcune alternative da considerare:

CooMeet — ottima alternativa a Omegle che ti dà il vantaggio chiave di un filtro di genere perfettamente funzionante. Questa è un'opzione ideale per gli uomini che vogliono incontrare e comunicare solo con le ragazze. Per vostra comodità, questa alternativa a Omegle italia ha app mobili e persino un traduttore di messaggi integrato. Inoltre, ha un'eccellente moderazione e servizio di supporto.

OmeTV — chat video funzionale in cui è anche possibile utilizzare filtri geografici e di genere, un traduttore di messaggi integrato e app mobili ufficiali per iOS e Android. È vero, il filtro di genere non funziona con la stessa precisione di CooMeet, perché i profili qui non vengono controllati e moderati in modo approfondito.

Shagle — alternativa a Omegle con un filtro geografico (più di 70 paesi) e ricerca di interlocutori per genere. Secondo gli sviluppatori, il sito è molto anonimo e confidenziale. Altrimenti, questa è una chatroulette piuttosto classica con tutti i suoi vantaggi e svantaggi.

Chatspin — sito analogo di Omegle piuttosto popolare, che enfatizza la riservatezza e l'anonimato. Qui, ad esempio, è possibile utilizzare maschere A/I che nascondono completamente o parzialmente il viso e solo quando decidi di aprirti al tuo interlocutore, puoi rimuovere la maschera e mostrarti.

Questo non è l’intero elenco di chat video popolari che dovresti provare. La scelta è in realtà abbastanza ampia e se presti un po’ di attenzione alla tua ricerca, troverai sicuramente una chat video per te. Raccomandiamo di tener conto delle funzionalità disponibili a pagamento e gratuite, ai filtri di ricerca per gli interlocutori, al numero di utenti attivi, alla disponibilità di applicazioni mobili e alla qualità della moderazione.

Cambia il tuo approccio agli appuntamenti sul web: adotta un approccio complesso e segui i consigli degli esperti

Diciamo che per qualche motivo preferisci ancora i classici siti e app di incontri. In questo caso, per aumentare le tue possibilità di una conoscenza di successo e promettente, dovresti seguire alcuni suggerimenti:

Scegli saggiamente il tuo sito / app. L’errore più grande che molti utenti fanno è utilizzare molti diversi servizi di incontri online contemporaneamente. In pratica, questo non aumenta le tue possibilità di successo, ma porta solo a una perdita di tempo. Il fatto è che le stesse persone sono spesso su siti diversi. Pertanto, avere più account non ha quasi alcun effetto sul successo degli appuntamenti online, ma si passa molto più tempo a mantenerli e aggiornarli. Concentrati su 1-2 servizi di appuntamenti: è più che sufficiente. Sii realistico. Molte persone sopravvalutano notevolmente le proprie esigenze e impostano richieste completamente irrealistiche per un potenziale partner. In questo modo, ti limiti molto e riduci la possibilità di una conoscenza davvero interessante. Prova a rivedere un po’ le tue esigenze e rimarrai sorpreso da quanti altri potenziali partner appariranno di fronte a te. Utilizza le chat video integrate. Molto spesso, gli utenti di servizi di incontri per inerzia comunicano esclusivamente nella chat di testo. Per la prima conoscenza, questo è normale, ma in seguito, quando vuoi conoscere meglio l’interlocutore, dovresti andare in chat video per vederlo, ascoltarlo, leggere gesti ed espressioni facciali. Questo è l’unico modo per conoscere bene una persona e capire se sei pronto a trasferire la comunicazione nella vita reale. Non creare un’immagine non veritiera. A volte può essere difficile superare l’impulso di abbellire un po’ la tua biografia, i risultati personali, l’elenco di interessi e gli hobby e non parliamo nemmeno di modificare le foto e applicare tutti i tipi di filtri di bellezza — questo si trova ovunque. Il nostro consiglio è di essere onesti con i tuoi potenziali partner. Non cercare di creare un’immagine che non ti rispecchia davvero. Altrimenti, la tua nuova conoscenza potrebbe rimanere delusa. Sicuramente non ne hai bisogno. Fai conoscenza con persone che puoi incontrare nella vita reale. Gli appuntamenti su Internet cancellano qualsiasi confine e distanza, e questo è fantastico, ma tieni presente che se hai piani a lungo termine, devi cercare nuove conoscenze in un raggio relativamente piccolo. La maggior parte delle app moderne di appuntamenti e chat video hanno avuto filtri geografici per molto tempo. È del tutto possibile che la tua anima gemella sia nella tua città. O forse anche accanto a te. Non condividere informazioni personali e riservate a meno che tu non sia sicuro al 100% della persona. Sfortunatamente, ci sono ancora molti truffatori sul Web. Soprattutto nelle app di appuntamenti. Se una persona sta cercando di scoprire alcune informazioni personali e riservate su di te, è del tutto possibile che abbia intenzione di usarle a proprio vantaggio. Fai attenzione, segui le regole di base della sicurezza su Internet, non fare clic su collegamenti sospetti, non scaricare alcun file e non lasciare che le emozioni offuschino la tua lucidità. Sii attivo e prendi l’iniziativa. La ricerca passiva dell’anima gemella non funziona — ricorda questo! Non è sufficiente creare semplicemente un profilo su un sito o un’app di incontri e aspettarsi di essere inondati di contatti e iniziare una relazione. Solo la tua iniziativa è la chiave del successo. Agire!

D’accordo, questi sono suggerimenti abbastanza semplici che sono facili da seguire, ma sono davvero in grado di aumentare significativamente le tue possibilità di avere appuntamenti online di successo. Non fermatevi! Non tutti gli incontri su Internet avranno successo, e questo è del tutto normale. Vai avanti, sperimenta ed espandi i tuoi orizzonti! Incontrerai sicuramente la persona giusta!

Riassumiamo

Gli appuntamenti su Internet sono diventati parte integrante della vita di milioni di nostri contemporanei e il numero di “coppie su Internet” aumenterà ogni anno. Finora, la loro quota nel mondo è solo del 20%, ma in futuro la cifra aumenterà sicuramente.

Allo stesso tempo, devi ricordare che l’industria degli appuntamenti non si ferma. Nuovi formati di appuntamenti online stanno emergendo, siti ben noti, app di appuntamenti e chat video casuali stanno migliorando. Per rimanere informato su tutte le novità, segui gli aggiornamenti dei siti più conosciuti e non perdere di vista i più interessanti e poi avrai sicuramente il successo negli appuntamenti!