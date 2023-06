Il Rally della Lanterna soddisfa la scuderia Sport Favale 07

Gianluca Ticci costretto al ritiro alla “Trento – Bondone”

Va in archivio positivamente, per la scuderia Sport Favale 07, il 39° Rally della Lanterna – 7° Rally Val d’Aveto. Sorte avversa, invece, per il sodalizio di Favale di Malvaro nella 72^ edizione della cronoscalata “Trento – Bondone“.

Rally della Lanterna – Tutte al traguardo finale di Santo Stefano d’Aveto le quattro vetture che hanno difeso i colori della Sport Favale 07 nel rally genovese. Ad esaltare la scuderia di Favale di Malvaro sono stati Matteo Capurro e Tiziano Cella che, per la prima volta in gara con la Peugeot 208, dopo una prestazione di spessore hanno chiuso l’impegno in ventitreesima posizione assoluta e in seconda in classe R2. Stessa categoria in cui, al quarto posto, si sono piazzati Federico Demartini e la fidanzata, la giovane locale Silvia Marrè, al via con una vettura analoga, penalizzati da un errore del pilota nell’ultima prova speciale che è costato loro due posizioni di classe. In classe N3, quarta posizione finale per la Renault Clio RS di Alex Gasparini e Tommaso Orsi, mentre Luciano Moscardini e Luigi Bariani hanno portato la loro Fiat Seicento Sporting al secondo posto nella A0.

Trento – Bondone – Sorte avversa per Gianluca Ticci nella cronoscalata “top” del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna). Il portacolori della Sport Favale 07, in lizza con la sua Fiat X1/9 2000 16v di Gruppo E2SH, dopo essere stato in sofferenza per l’alternatore, è stato costretto al ritiro per la rottura del cavo dell’acceleratore. Il prossimo fine settimana, nuovo impegno nella serie “tricolore” per Gianluca Ticci che sarà al via della 62^ Coppa Paolino Teodori ad Ascoli Piceno.

