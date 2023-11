Una 15enne picchia coetanea, poi morde mano a poliziotta

Ragazzine violente. Gli agenti del commissariato Bonola, ieri pomeriggio, sono intervenuti in via Padre Carlo Salerio in zona Lampugnano a Milano per un violento alterco tra minorenni appena fuori una scuola.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato tre studentesse di 15 anni. Nello specifico, due di loro stavano aggredendo una terza.

Una volta separate, gli agenti hanno interrogato la vittima, la quale ha raccontato che all’uscita della scuola una coetanea le si era avvicinata dicendo: “Ti sei dimenticata di me?”.

Poi l’ha minacciata con un coltello da cucina l’ha spinta a terra prendendola a calci e pugni mentre l’altra ragazzina la incitava.

La vittima è stata accompagnata all’ospedale San Carlo per contusioni ricevendo una prognosi di cinque giorni.

Le altre due 15enni sono state accompagnate in Questura. Tuttavia, quella che brandiva il coltello ha insultato e spintonato più volte gli agenti per poi mordere la mano a una delle poliziotte durante la perquisizione.

Tutti gli agenti sono stati refertati con tre giorni di prognosi.

La 15enne che ha materialmente commesso l’aggressione è stata arrestata per resistenza e violenza pubblico ufficiale, indagata per lesioni e associata al Centro di prima accoglienza per i minori di Genova.

L’amica che la fiancheggiava è stata indagata per lesioni e violenza.