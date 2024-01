Ucciso dalle BR, Bucci: Genova non dimentica Guido Rossa

“Il ricordo di Guido Rossa è sempre attuale, ha portato avanti con una grande azione di coraggio le sue idee, pagando con la vita, ma era un lavoratore di questo stabilimento e questo non è da dimenticare. L’ex Ilva ha un messaggio di crisi ma anche di potenziali soluzioni e noi vogliamo che queste cose vadano avanti, non è un caso che le due cose siano collegate in questo modo”.

Lo ha dichiarato stamane il sindaco di Genova Marco Bucci, che nello stabilimento Ex Ilva di Cornigliano ha partecipato alla 45^ commemorazione di Guido Rossa, il sindacalista ucciso dai terroristi delle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979.

La cerimonia si é iniziata all’interno del Magazzino Transiti dello stabilimento Acciaierie ex Ilva ed è stata introdotta da Armando Palombo (rsu Adi Fiom Genova).

Sono seguiti gli interventi del governatore ligure Giovanni Toti, del sindaco Marco Bucci, del cappellano del lavoro don Franco Molinari, del presidente nazionale dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo, della segretaria Cisl Liguria Paola Bavoso, del segretario generale Uil Liguria Ghini.

Le conclusioni sono state affidate a Michele De Palma, segretario generale Fiom nazionale.

Tanti gli striscioni di altre realtà industriali come Leonardo, Fincantieri, Ansaldo e quello dei Portuali genovesi.