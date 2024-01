Recco: realizzati due campi da padel all’inizio di valle della Ne.

Recco, sono stati realizzati due campi di padel, noti anche come paddle all’inizio della valle della Ne. I campi si trovano alle spalle dell’ex focacceria Manuelina, dal privato proprietario dell’area e dalla società Pro Recco Padel.

«Abbiamo favorito il collocamento delle strutture attraverso una convenzione – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – che ha permesso di definire tutte le pratiche burocratiche, per permettere la costruzione dei campi. Il padel è una disciplina sportiva in espansione, con un bacino di utenza in grande crescita».

I campi sono facilmente accessibili da tutta l’area circostante e offrono, oltre ai servizi con spogliatoi, un comodo parcheggio. Rappresentano l’ultimo impianto sportivo arrivato a Recco, ma sono tra i primi per qualità. ABov