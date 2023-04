Turchino, auto urta guard rail e finisce su un fianco

L’intervento dei vigili del fuoco

Nel primissimo pomeriggio di oggi, una ragazza che percorreva la Strada Statale del Turchino all’altezza di via Ovada, per cause in via di accertamento, ha urtato il guard rail finendo la sua corsa sul fianco sinistro della vettura.

Un passante l’ha aiutata ad uscire dall’abitacolo fortunatamente illesa.

I Vigili del fuoco di Multedo hanno messo in sicurezza il veicolo, l’area e provveduto a rimettere sulle ruote la macchina prima del trasporto con il carro attrezzi.