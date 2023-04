Presentato il XXVesimo Annuario nazionale dell’USSI

GENOVA – E’uscito l’Annuario della Stampa Sportiva Italiana (USSI) che è lo strumento fondamentale per tutti coloro che operano nel mondo dello sport, pubblicazione che è giunta al venticinquesimo anno di vita. “L’obiettivo, come sempre- spiega Michele Corti, direttore dell’ Annuario- è mettere in contatto il mondo sportivo e quello dei media. Lo facciamo attraverso questa storica guida che resiste alle evoluzioni tecnologiche e rimane preziosissima in formato cartaceo con una tiratura sempre più ampia, ma anche attraverso il portale www.annuariomediasport.it e la Newsletter settimanale Media&Sport”.

Nelle 352 pagine, spiccano tutti i dati relativi alle redazioni nazionali e locali di agenzie, quotidiani, radio, televisioni e testate web insieme ai riferimenti di tutti i giornalisti sportivi. La “fotografia” del Coni con le strutture nazionali e regionali delle 45 Federazioni Sportive Nazionali, delle 16 Discipline Sportive Associate, dei 14 Enti di Promozione, delle 19 Associazioni Benemerite, delle Leghe e dei Corpi Militari e Civili.

Un capitolo istituzionale dell’Annuario è composto anche dai preziosi interventi del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli, del Presidente di Casagit Salute Gianfranco Giuliani, dei past president Ussi Filippo Grassia, Luigi Ferrajolo e Antonello Capone, e di prestigiose firme del giornalismo quali Ivan Zazzaroni, Alessandra De Stefano, Filippo Corsini, Alberto Brandi, Paolo Pacchioni, Francesco Saverio Intorcia e Daniele Dallera.

“Sono venticinque anni di racconto del mondo dei Media e dello Sport- spiega Marco Callai, che ha curato il volume insieme a Corti- L’annuario infatti festeggia questo speciale compleanno nel 2023 e presenta una panoramica dettagliata sull’informazione sportiva e sui suoi protagonisti: i giornalisti da un lato, gli atleti, i tecnici e i dirigenti dall’altro, tutti pronti a festeggiare le nozze d’argento dell’Annuario Ussi”.

L’annuario comprende anche un approfondimento dedicato al mondo dei Motori in collaborazione con l’Uiga ed allo storico approdo di “The Ocean Race” in Italia, a Genova, con il Grand Finale in programma dal 24 giugno al 2 luglio. L’Annuario contiene, in apertura, gli interventi di numerosi campioni: Camilla Moroni (Arrampicata Sportiva), Giulia Longhi (Baseball), Asia D’Amato (Ginnastica), Christian Parlati (Judo), Linda Cerruti (Nuoto), Monica Boggioni (Nuoto Paralimpico), Simone Giannelli (Pallavolo), Matteo Signani (Pugilato), Tommaso Marini (Scherma), Sara Morganti (Sport Equestri), Chiara Rebagliati (Tiro con l’Arco), Danilo Sollazzo (Tiro a Segno), Silvana Stanco (Tiro a Volo) e Marta Maggetti (Vela). Il volume censisce quasi 2.000 iscritti Ussi sul territorio e pubblica tutti i dati del Consiglio Nazionale e dei Gruppi Regionali dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.

CLAUDIO ALMANZI