Tragedia alla Spezia, 85enne finisce con l’auto in mare

Ieri, nel primo giorno dell’anno, si è verificata una tragedia alla Spezia.

Per cause ancora in fase di accertamento un’auto con a bordo un uomo spezzino di 85 anni è finita in mare.

L’allarme è scattato intorno alle 8,30 al molo Italia.

Sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto nel giro di pochi minuti sono intervenuti un’ambulanza, l’automatica Delta 1, i vigili del fuoco, la guardia costiera, i carabinieri e la polizia.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno raggiunto l’auto, sul fondo ad una decina di metri e hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo.

Le operazioni di recupero sono durate quasi due ore.

Avviate le indagini per capire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario.

L’episodio si è verificato quando sul molo si trovavano già alcune persone. Testimoni avrebbero visto l’auto percorrere velocemente il molo e all’improvviso scartare a sinistra e cadere in mare.

Il molo è stato interdetto al passaggio pedonale fino alla completa bonifica dello specchio d’acqua.