Tra vita e morte nell’ultimo romanzo di Consuelo Pinna. Si chiama “Amor fati”, un viaggio non convenzionale verso le vite precedenti.

Tra vita e morte nell’ultimo romanzo di Consuelo Pinna, tutte le info.

“Amor fati” è in viaggio verso il Salone Internazionale del libro di Torino

La morte fa paura, si teme la dipartita delle persone a noi care e anche la nostra. E a volte diventa un chiodo fisso spingendo alcune persone a vivere in funzione di questo.

Alcune grandi agenzie di comunicazione hanno, negli ultimi anni, trovato una chiave di lettura esorcizzando la morte, senza ridicolizzarla, riuscendo a veicolare il loro messaggio con intelligenza e ironia.

Di vita e di morte così come di odio e di amore si scrive da sempre, si scrive dalla notte dei tempi perché sono i veri temi della nostra intera esistenza.

Consuelo Pinna ha fatto della morte una riflessione, per trovare gli spunti e probabilmente le motivazione per impegnarsi quanto più possibile a vivere una vita appagante e concreta.

La incontriamo poco prima del taglio del nastro della nuova edizione del Salone Internazionale del libro di Torino. Con Amor fati, Edito da SBS Edizioni, Consuelo sarà al padiglione 2, stand h27.

Chi è Consuelo Pinna?

Nasce a Cagliari nel 1975, vive ad Aidomaggiore, un piccolo paese del centro Sardegna. Nel 2021, con ArgentoDorato Editore, pubblica “In limine mortis” romanzo d’esordio, selezionato per Casa Sanremo Writers 2023, ottenendo una menzione di merito. Con la stessa casa editrice, scrive per la rivista open access di cultura e letteratura “Sezione Aurea”.

E l’autrice dice di sé:

“Sono una commerciante con la passione per la scrittura, ho un Tabacchi – Edicola nel paese in cui abito. Da qualche anno faccio parte dell’associazione archeologica ArcheAido, fondata insieme a un gruppo di amici con l’obiettivo di valorizzare i siti archeologici presenti nel territorio, e dal 2022 ricopro la carica di assessore alla cultura e pubblica istruzione nel comune di Aidomaggiore.”

Lei stessa racconta del proprio libro:

“Amor fati è l’amore incondizionato per il proprio destino, qualsiasi cosa accada, compresi i lutti. Alice, la protagonista di questo romanzo, si affida a una psicologa per superare la morte della sorella gemella. Attraverso l’EMDR, un particolare metodo terapeutico, riesce a elaborare i ricordi del passato, grazie anche a un approccio non del tutto convenzionale adottato dalla sua psicoterapeuta, infatti porterà la paziente in un eremo, dove ricorderà le sue vite precedenti, in un tempo in cui si conoscevano già e facevano parte di un gruppo di ventidue anime che avevano il compito di ristabilire l’equilibrio tra il genere umano.”

In viaggio verso il Salone Internazionale del Libro di Torino che si svolge dal 18 al 22 maggio. Un appuntamento letterario tra i più importanti, un fulcro di opportunità, una notevole vetrina.

Consuelo racconta cosa significa per lei partecipare al Salone:

“Per una lettrice come me stare in mezzo a tanti libri è un sogno. Se penso poi che fra quei libri ci sarà anche il mio mi sembra quasi impossibile. Il Salone del libro è un’opportunità di condivisione, di confronto con altri autori, un’esperienza che mi arricchirà interiormente, e mi darà senz’altro qualche spunto di riflessione per migliorarmi e crescere come persona e come scrittrice.”

Ma cosa c’è nel futuro letterario di Consuelo Pinna?

“Questa è una domanda difficile, non guardo mai al futuro, faccio piccoli passi ogni giorno, senza grandi aspettative. Se qualche anno fa mi avessero fatto questa domanda non avrei immaginato tanto.

Fra sei mesi posso dire che ci sarà il mio terzo romanzo, perché è già reale e tra qualche mese verrà pubblicato. E poi c’è il progetto di un sito internet che mi permetterà di avvicinarmi di più ai miei lettori.

Fra 10 anni spero di avere la stessa determinazione di oggi nel portare avanti i miei sogni.”

Consuelo al Salone del libro di Torino:

Il 20 maggio alle 11:00 sarò da Cioccolatitaliani – Centro Commerciale Lingotto cortile 3 per il firmacopie e incontro con i lettori. Alle 19:00 terrò la presentazione allo stand H 27 – pad. 2

In conclusione l’autrice svela il suo motto “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” e a chi rivolge il suo ringraziamento?

“Ringrazio tutti i lettori che mi hanno sostenuta e che mi incoraggiano a scrivere ancora altri romanzi. E, naturalmente, ringrazio SBS Comunicazione & Edizioni di Sheyla Bobba che con grande passione promuove tutti i suoi autori.”

Maggiori informazioni

https://amzn.eu/d/b4ydCeo

https://it-it.facebook.com/consuelo.pinna.5

https://www.instagram.com/consuelopinna/?hl=it

