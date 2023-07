Torna l’appuntamento con SportCity Day, che anche quest’anno 2023 si svolgerà a nella città Superba, Genova

in occasione della giornata nazionale in programma per domenica 17 settembre. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Sport City insieme a Health City Institute e C14+, è dedicata allo sport non agonistico, in luoghi aperti e accessibili, nel segno della sostenibilità ambientale. In vista della manifestazione, si è svolta a Palazzo Tursi la prima riunione di coordinamento con i Municipi e alcuni rappresentanti delle associazioni e società sportive del territorio.

Dopo il grande successo dell’anno scorso, con 169 attività ricreative riferite a oltre 60 discipline sportive organizzate in tutta la città, quest’anno il Comune di Genova è partito in anticipo per arrivare, entro la prima metà di settembre, alla definizione del cartellone di eventi e iniziative a cui tutti i genovesi, bambini, famiglie e anziani, ma anche turisti, potranno partecipare gratuitamente, regalandosi un’intensa giornata di attività sportive e motorie all’aria aperta.

«Lo SportCity Day è uno dei numerosi eventi su cui la nostra Amministrazione punta moltissimo per la valorizzazione dello sport non agonistico come strumento con cui abbattere ogni forma di barriera fisica, sociale e culturale – dichiara l’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi – Quest’anno siamo partiti in anticipo per provare a fare ancora meglio dell’anno scorso, quando migliaia di genovesi e visitatori hanno potuto trascorrere una giornata indimenticabile nelle aree urbane, tra piazze e parchi, trasformate per l’occasione in arene sportive accessibili a tutti. La sinergia con i Municipi ci aiuterà ad avvicinare allo sport genovesi e turisti.

La grande novità di quest’anno sarà la creazione di un premio per il Municipio più “SportCity”: un modo per innescare una sana competizione tra le varie delegazioni cittadine che saranno chiamate ad offrire, coordinate dal Comune, quante più attività sportive e motorie possibili. Ringrazio da subito tutte le associazioni e le società sportive del territorio che avranno un ruolo essenziale nel promuovere e organizzare tanti eventi segnati dai fondamentali valori di inclusione, aggregazione e benessere psicofisico: gli stessi valori – conclude l’assessore Bianchi – che l’anno prossimo animeranno Genova Capitale europea dello Sport 2024 e che hanno contraddistinto tra fine giugno e inizio luglio il Grand Finale di Ocean Race».

Il Comune di Genova, tramite l’assessorato allo Sport e alla Direzione Politiche dello Sport, coordinerà il lavoro dei Municipi che saranno chiamati, nelle prossime settimane, a stilare un primo elenco di attività sportive che si intendono realizzare sui rispettivi territori in collaborazione con associazioni e società sportive locali. L’obiettivo comune è di mettere a disposizione della cittadinanza un ricco programma di eventi e attività sportive, motorie e ludiche a 360 gradi, di forte richiamo per residenti e non, così da invogliare più persone possibili ad avvicinarsi al mondo dello sport e a scoprire i benefici per la salute legati alla pratica di una qualsiasi attività motorio-sportiva.

Lo SportCity Day 2023 si svolgerà il prossimo 17 settembre, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione, e stimolare l’azione delle amministrazioni, dei sindaci e della politica, sulla necessità e l’urgenza di ripartire dalle città come luoghi per promuovere la salute, il benessere, lo sport e l’ambiente. Promossa da Health City Institute, C14+ e Fondazione SportCity, l’edizione di quest’anno gode del patrocinio di Intergruppo parlamentare Qualità di vita nelle città, Anci, Coni, Comitato Italiano Paralimpico, Sport e Salute, ed è organizzata in collaborazione con Fondazione Longevitas, Federsanità, FeSDI, Cittadinanzattiva.

La grande novità di quest’anno è la coincidenza dello SportCity Day con la Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città. Due manifestazioni con un effetto propulsore di trasformazione degli ambienti urbani in spazi sempre più accoglienti per praticare sport e attività fisica in una dimensione outdoor: luoghi generatori di salute grazie anche a interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.

Genova sarà una delle 101 città italiane che organizzeranno in piazze, parchi e aree attrezzate, in contemporanea, una giornata di sport e benessere per tutti i cittadini, offrendo loro la possibilità di cimentarsi liberamente in oltre 60 attività sportive, con una previsione di partecipazione che prevede di superare la soglia di 150.000 partecipanti.