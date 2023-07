Camogli, Andrea Bacchetti e Gabriella Costa in concerto

Andrea Bacchetti e Gabriella Costa in concerto in piazza Colombo nel centro di Camogli.

Il pianista Andrea Bacchetti in compagnia del soprano Gabriella Costa, riproporranno ai camogliesi e turisti, la “replica” del concerto eseguito lo scorso marzo nella Cappella Paolina al Palazzo del Quirinale in Roma. Il concerto avrà luogo mercoledì 26 luglio, alle ore 21.15, in piazza Colombo nel centro di Camogli. ll soprano Gabriella Costa, affiancherà nel corso del concerto, Andrea Bacchetti.

Il programma ricalca quello proposto al Palazzo del Quirinale in primavera. L’esecuzione musicale spazia “Da Parigi a New York” vedrà i due artisti raccontare con annotazioni personali, musicologiche intorno alle figure di Nadia e Marie Juliette Boulanger protagoniste di una stagione importante della musica francese e mondiale.

Qui emergeranno le figure dei loro maestri e modelli Fauré, Debussy, Ravel, come pure dei compositori che avrebbero fatto riferimento alla lezione e ai giudizi di Nadia, spesso taglienti, a volte lungimiranti, sempre sinceri: Barber, Copland, Gershwin.

Sarà un viaggio capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico presente. Nonostante il cambio di data dell’esibizione del concerto, senza dubbio la capacità degli artisti come Costa e Bacchetti riusciranno, con il loro talento ad intrattenere gli spettatori. Con la loro originale ispirazione, bacchetti e Costa, onoreranno il loro programma ricco e articolato.

Biografia del Tenore Gabriella Costa.

Costa, sanremese di nascita è diplomata in pianoforte e laureata in Musicologia, oggi anche docente al conservatorio di Reggio Emilia. Il soprano sanremese è interprete molto apprezzata in Europa, America ed Asia dove si è esibita alla presenza del Presidente della Repubblica Ciampi e per Papa Benedetto XVI e Papa Francesco.

I suoi interessi la portano a spaziare dal barocco al contemporaneo passando per il grande repertorio ottocentesco e per la ricerca su autori ed autrici ancora poco conosciuti dal grande pubblico.

Biografia di Andrea Bacchetti.

Camogliese d’adozione Andrea Bacchetti ancora giovanissimo s’impone all’attenzione dei più grandi artisti del settore ricevendo consigli e consensi da compositori, direttori e pianisti del calibro di Luciano Berio (di cui è finissimo interprete), Herbert von Karajan, Nikita Magalov.

Dopo aver debuttato all’età di 11 anni con i Solisti Veneti in Sala Verdi a Milano, continua la sua carriera suonando in alcuni dei maggiori Festival in Italia ed all’Estero quali Lucerna, Salisburgo, Sapporo, San Pietroburgo, Spoleto, solo per citarne alcuni.

Bacchetti è ospite delle maggiori orchestre e importanti associazioni concertistiche. A titolo puramente indicativo: la Prague Chamber Orchestra, la Filarmonica della Scala a Milano, la Sinfonica de Estado de Mexico, la Philarmonie der Nationen di Amburgo, la Sinfonica delle Asturie ad Oviedo.

Nelle ultime stagioni ha tenuto concerti in Giappone, Romania, Spagna, Francia, Messico ed è stato ospite dell'Orchestra Sinfonica Verdi di Milano, del teatro Comunale di Bologna, del Teatro Carlo Felice di Genova.