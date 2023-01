Torino-Spezia 0-1, colpo salvezza dei liguri: decide Nzola

Vittoria importante in chiave salvezza per lo Spezia che batte il Torino in trasferta con un rigore e fa un balzo in chiave salvezza.

Prima frazione giocata a ritmi intensi ma con pochissime occasioni da gol. Lo Spezia si è difeso con ordine senza soffrire mai e poi ha sfruttato l’occasione capitata dopo un tiro di Reca deviato con un braccio da Djidji. Rigore fischiato da Ghersini e realizzato da Nzola. Nella seconda parte del primo tempo Toro mai pericoloso e Spezia che invece in un paio di circostanze poteva raddoppiare ma che riesce comunque a portare a casa tre punti pesantissimi.

Torino-Spezia 0-1: il tabellino

Ammoniti: pt, 28′ Djidji (T); st. 6′ Caldara (S), 16′ Bourbia (S), 31′ Ricci (T), 45+5′ Karamoh (T), Nikolau (S)

Marcatori: pt. 28′ Nzola (r, S)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs (st. 1′ Rodriguez), Buongiorno; Singo (st. 35′ Seck), Lukic (st. 1′ Linetti), Ricci, Vojvoda; Miranchuk (st. 21′ Radonijc), Vlasic; Sanabria (st. 21 Karamoh). A disp. Berisha, Gemello, Zima, Dembelé, Bayeye, Adopo, Gineitis, Garbett. All. Juric.

Spezia (3-4-2-1): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm (st. 32′ Ferrer), Bourabia (st. 32′ Ekdal), Ampadu, Reca; Gyasi (st. 45+1′ Moutinho), Agudelo (st. 36′ Zurkowski), Nzola. A disp. Dido, Zovko, Gervasio, Sala, Verde, Kiwior, Hristov, Beck, Bastoni, Kovalenko, Esposito, Maldini, All. Gotti.

Arbitro: Ghersini di Genova (ass. Tegoni e Cipriani; IV uomo Prontera; Var Di Bello; Avar Di Martino)