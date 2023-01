“I mercoledì del MEI” Da gennaio a giugno 2023 un ciclo di incontri dedicati alle migrazioni ad ingresso gratuito

“I mercoledì del MEI” Da gennaio a giugno 2023, Mercoledì 18 gennaio ore 17.00: presentazione del libro “New York – rinascimento post moderno” a cura di Rosa Elisa Giangoia e Franco Zangrilli.

Il MEI Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana insieme al CISEI, Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana, presentano “I mercoledì del MEI”: una serie di incontri tra gennaio e giugno, dedicati a temi delle migrazioni. I primi tre appuntamenti si svolgeranno mercoledì 18 gennaio, l’8 e il 22 febbraio dalle ore 17 alle ore 18 ad ingresso gratuito, presso il 1°piano del MEI situato in Piazza della Commenda.

Mercoledì 18 gennaio alle ore 17 a dare il via al ciclo d’incontri sarà la presentazione del libro a cura di Rosa Elisa Giangoia e Franco Zangrilli “New York – rinascimento post moderno”: immagini e impressioni di New York in componimenti poetici di emigrati e viaggiatori di ieri e di oggi. 10 poeti raccontano New York in diverse sfumature e con diversi punti di vista. Interventi di Anna Maria Saiano Agente Consolare degli Stati Uniti a Genova, Massimo Bacigalupo regista, Milena Buzzoni pittrice e scultrice, oltre agli autori.

Mercoledì 8 febbraio sarà la volta della presentazione del docu – film “Una storia valdese”.Il viaggio di Gustavo Alabiso, tra Riesi, Genova, Torre Pellice e Prali in Piemonte e poi ancora in Belgio, mette in relazione l’operato dei valdesi e il rapporto tormentato ma produttivo con Riesi nel periodo storico dell’attività mineraria nella zolfara di Trabia Tallarita, in un territorio caratterizzato dal fenomeno mafioso e dall’emigrazione.

Il documentario racconta i suoi incontri con i compagni che vivono in Italia e all’estero, ma anche il contesto storico e ci consegna una pagina significativa sull’opera di Tullio Vinay, pastore valdese, teologo e senatore della Repubblica che, dopo avere fondato la comunità di Agape e Prali in Piemonte, decise negli anni ’60 di fondare il Servizio Cristiano di Riesi. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con CRICD-Filmoteca , Assessorato Regionale Beni Culturali, Regione Siciliana.

Mercoledì 22 febbraio sempre alle ore 17 verrà presentato il libro “La memoria dello specchio. Storie e immagini di migrazione di ieri e di oggi”, LAReditore, Perosa Argentina (TO), di Davide Rosso Direttore Fondazione Centro Culturale Valdese, Torre Pelice (TO).

La memoria dello specchio parte dai viaggi compiuti dall’autore per lavoro in Cechia, Argentina, Albania, Germania, Finlandia. Queste “fotografie” dialogano e si confrontano con storie di migrazioni meno recenti, di persone partite dalle valli Chisone, Germanasca e Pellice, piemontesi emigrati in Liguria, in Russia, in Africa. Il tema migratorio in queste pagine diventa qualcosa che accompagna la storia degli uomini e delle donne da tempo immemorabile, affrontando diversità di lingue, religione, situazioni diverse, nuove e inaspettate. Ne discutono, insieme all’autore, il direttore del MEI Pierangelo Campodonico e la curatrice Nicla Buonasorte.

Il nuovo MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana – nasce dall’accordo tra il Ministero della Cultura, la Regione Liguria e il Comune di Genova con la volontà di raccontare molteplici aspetti del fenomeno migratorio italiano dall’Unità d’Italia ad oggi. Il riallestimento multimediale è visitabile all’interno della Commenda di San Giovanni di Prè, ristrutturata per l’occasione, e vive in stretta relazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e il Galata Museo del Mare.

Da Genova milioni di italiani sono partiti diretti alle Americhe, all’Africa, all’Asia, all’Australia e all’Europa lasciando tutto per giocarsi un viaggio senza ritorno. Il MEI nasce per ricordare questi migranti, raccontare le storie e i motivi della partenza da punto di vista umano, storico, sociologico. Un museo innovativo e multimediale, dove i visitatori possono interagire con spazi e oggetti e vivere esperienze immersive grazie allo stato dell’arte della tecnologia. Vedere, ascoltare, imparare e mettersi alla prova, negli allestimenti scenografici di uno degli edifici medievali più antichi della città.

Il Centro Internazionale Studi Emigrazione italiana (CISEI) è stato costituito a Genova – porto di partenza delle grandi migrazioni transoceaniche – per conservare e valorizzare la memoria dell’emigrazione italiana, con il duplice obiettivo di creare un archivio documentale nazionale dell’emigrazione storica italiana e di stabilire contatti a livello nazionale ed internazionale con gli altri centri studi ed istituzioni museali che si occupano di migrazioni in Italia a livello regionale, in Europa e nel Mondo. Oggi CISEI collabora e ha rapporti con centri studi, istituzioni e musei italiani ed è membro di AEMI (The Association of European Migration Institutions). In sede internazionale ha attivato progetti di collaborazione con il CEMLA – Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos – (Argentina), il Memorial do Imigrante di São Paulo (Brasile) e Castle Garden – The Battery Conservancy (U.S.A.).

CISEI in questi anni ha costatato un interesse crescente verso il nostro Paese da parte del variegato mondo delle comunità e delle realtà italiane all’estero, motivato ad interagire con le nostre realtà economiche e sociali. Non esistendo oggi uno strumento che risponda a questo fabbisogno di relazione e collaborazione, il CISEI ha realizzato una piattaforma on-line di networking, che si chiama CISEINET e che facilita l’incontro domanda-offerta tra le realtà all’estero e i nostri territori offrendo opportunità di visibilità e ambienti collaborativi dove poter dar vita ad uno spirito di community. La piattaforma valorizza l’esperienza migratoria italiana, comprese le nuove mobilità, favorirà gli scambi culturali, la promozione del Made in Italy e del turismo italiano (www.ciseinet.it).”

INFORMAZIONI UTILI E SERVIZI

Sede del MEI Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana:

Commenda di San Giovanni in Prè

Piazza della Commenda, 1, 16126 Genova GE

Sito web: www.museomei.it

E-mail: segreteria@mei.it

Tel biglietteria 0105574155 – Tel uffici 0105576745

Orari di apertura:

Apertura al pubblico: ottobre-maggio da martedì a venerdì 10 -18; giugno-settembre da martedì a venerdì 11 -18. Tutto l’anno sabato e domenica dalle 11 – 19.