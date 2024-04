Tentato omicidio a Sturla, 45enne accoltellato alla gola: arrestato pregiudicato

Individuato dopo le ricerche dei carabinieri il presunto aggressore del 45enne italiano accoltellato alla gola ieri pomeriggio nei giardini Nilde Iotti di via Bainsizza, nel quartiere genovese di Sturla.

L’arrestato era nascosto in casa di un conoscente, nel medesimo quartiere del Levante di Genova. Si tratta di un pregiudicato italiano

E’ stato arrestato per tentato omicidio.

Gli investigatori dell’Arma stanno valutando anche la denuncia per favoreggiamento nei confronti della persona che ha ospitato l’arrestato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima e’ intervenuta per sedare una lite tra l’aggressore e la sua fidanzata che conosceva ed e’ rimasto gravemente ferito dalla coltellata.

Il 45enne, anche lui già noto alle Forze dell’ordine, è stato poi trasportato in codice rosso dai sanitari del 118 al pronto soccorso del San Martino. Per fortuna, al momento non risulta in pericolo di vita.