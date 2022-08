Tenta il furto di una bici ed aggredisce titolare negozio: arrestato

E’ successo in via Fillak. Arrestato 27enne con precedenti

Un 27enne è stato arrestato dalla polizia per tentato furto aggravato.

Il giovane armato di pinze e cesoie è entrato in un negozio di biciclette di via Fillak ed approfittando della pausa pranzo ha cercato di rubare una bicicletta esposta in un gazebo collocato all’esterno dell’esercizio forzandone il lucchetto.

Essendo sopraggiunto il proprietario, lo stesso, dopo aver chiamato il 112, lo ha fermato.

Il giovane lo ha quindi aggredito spintonandolo e colpendolo con calci e pugni per cercare di guadagnare la fuga.

Gli agenti di una voltante, intervenuti rapidamente in soccorso del titolare del negozio, hanno arrestato il giovane ancora in possesso degli attrezzi utilizzati per tranciare i lucchetti delle biciclette in esposizione.

Il 27enne ha svariati precedenti a suo carico.