Tenta di comprare un Rolex con assegno falso: arrestato un 25enne

Un 25enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, per aver cercato di acquistare un costoso orologio Rolex con un assegno circolare contraffatto, compiendo il tentativo per ben due volte.

Il giovane è ora indagato per truffa aggravata, possesso di documenti artefatti e ricettazione del titolo di credito falso.

La vicenda ha avuto inizio la scorsa settimana quando un residente del comune rivierasco ha pubblicato un annuncio online per la vendita del suo orologio.

Poco dopo, è stato contattato telefonicamente dal 25enne, il quale ha concordato un incontro nella zona ponente savonese, presentandosi con un assegno circolare.

Fortunatamente, il venditore ha deciso di verificare il titolo di credito in banca prima di consegnare l’orologio, scoprendo che era falso e evitando così di cadere vittima della truffa.

Nonostante l’esperienza, l’uomo ha deciso di ripubblicare l’annuncio online per la vendita dell’orologio ed è stato nuovamente contattato dal presunto truffatore.

Memore dell’episodio precedente e sospettoso della voce del possibile acquirente, il venditore si è rivolto ai carabinieri di Borghetto Santo Spirito.

Gli agenti sono intervenuti durante l’appuntamento programmato e hanno arrestato il 25enne, trovandolo in possesso di una carta d’identità falsa e di un nuovo assegno circolare contraffatto.