Sul bus tira una testata ad una donna e la scippa della catenina

La rapina è avvenuta sul bus della linea 1 di Amt

Gli agenti della Polizia di Genova stamane hanno riferito di avere arrestato, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Genova, un ventunenne per uno scippo-rapina aggravata consumata il 12 luglio scorso, alle ore 17 circa, a bordo di un autobus della linea urbana 1 di Amt.

I responsabili della Polizia non hanno fornito le generalità, né la nazionalità dell’arrestato.

La vittima, una genovese ultrasessantacinquenne, nella denuncia presentata presso gli Uffici del Commissariato P.S. Prè ha riferito che, mentre viaggiava seduta al centro del bus, il giovae l’ha colpita al volto con una testata e le si buttato addosso riuscendo a strapparle dal collo una collana d’oro del valore di circa 2.000 euro.

Dopodiché il malviventeè sceso dal mezzo, prima che lei, frastornata dal colpo, riuscisse ad accorgersi del furto.

Trasportata presso un pronto soccorso cittadino, è stata giudicata guaribile in 3 giorni per trauma cranico non commotivo.

Gli investigatori dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato Prè grazie al filmato del sistema di videosorveglianza del bus hanno verificato che il 21enne, impegnato in una telefonata col telefono cellulare, era salito sul mezzo e si era seduto.

In corrispondenza della fermata Amt di via Gramsci, si era alzato e aveva colpito volontariamente con una testata la donna seduta al centro dell’autobus, rubandole la catenina d’oro e, approfittando della confusione e del momento di shock emotivo procurato alla vittima, era sceso dal mezzo dileguandosi indisturbato.

I poliziotti sono quindi riusciti a restringere le indagini sul 21enne arrestato che aveva compiuto altre due rapine, con le stesse modalità, il giorno prima e due giorni dopo quella sul bus 1 di Amt.

Confrontando le immagini della telecamera con le foto segnaletiche della persona che aveva perpetrato le altre rapine,gli investigatori sono risaliti all’esatta identità del soggetto che si stava ricercando.

Vista la pericolosità sociale del 21enne, al fine di porre termine a questa escalation di reati violenti è stata inviata alla Procura della Repubblica di Genova un’accurata informativa di Polizia, a seguito della quale è stata emessa l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in Carcere, eseguita dai poliziotti del Commissariato Prè venerdì scorso.