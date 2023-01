Spezia-Lecce 0-0, vincono le difese al Picco

Pari nel match salvezza tra lo Spezia ed il Lecce andato in scena allo stadio Picco.

Nessun gol ma diverse le emozioni nella sfida dello stadio Picco.

Inizio ottimo degli ospiti, che impegnano il rientrante Dragowski con Strefezza e colpiscono una doppia traversa con Blin e Gonzalez nella stessa azione. I padroni di casa crescono e sprecano due occasioni con il solito Nzola: nel primo tempo di testa e soprattutto in apertura di ripresa in contropiede ma vincono le difese ed in punto a testa per Spezia e Lecce.

Spezia-Lecce 0-0 (primo tempo 0-0)

Spezia (3-5-2): Dragowski, Amian, Kiwior (20’ st Caldara), Nikolaou; Holm, Bourabia (9’ st Agudelo), Ampadu, Bastoni (20’ st Ekdal), Reca, Nzola, Gyasi (39’ st Balde Sanca). All. Gotti.

Lecce: (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Gonzalez, Blin, Maleh (20’ st Bistrovic), Strefezza (32’ st Ouidin) Colombo (32’ st Ceesay), Di Francesco (20’ st Banda). All. Baroni.

Marcatore:

Assist:

Ammoniti: 11’ st Bascherotto (L)

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.