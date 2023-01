Al via “Bad Girls” al Sivori di Genova, la rassegna sulle cattive del cinema. Si parte il 14 gennaio alle 15 con la lezione di Luca Malavasi.

Al via “Bad Girls” al Sivori, tutti i dettagli.

“Bad Girls”, la rassegna di sei incontri con proiezioni dedicata alle cattivissime del cinema di tutti i tempi (e di tutti i generi), inizia sabato 14 gennaio (ore 15) al cinema Sivori con la lezione di Luca Malavasi su “Regine e altre cattive di Disney & Co”.

L’iniziativa, organizzata da FIC – Federazione Italiana Cineforum e Cineforum rivista con la curatela di Emanuela Martini, si presenta come un viaggio nella storia del cinema da fare seguendo le impronte lasciate dai personaggi femminili che seducono e spaventano con il potere ambiguo del fascino nero, mettendo in crisi il modello della donna virtuosa e accondiscendente.

Una rivoluzione nei canoni ideali che Luca Malavasi, docente di Storia e analisi del film ed Elementi di cultura visuale all’Università di Genova, affronta partendo dai film di animazione. Le “regine e le altre cattive di Disney & Co”, come recita il titolo del suo intervento, sono cattive, a volte cattivissime.

Ma anche, molto spesso, eccentriche, sensuali e divertenti.

Le antagoniste del mondo dell’animazione non hanno nulla da invidiare, in termini di fascino e popolarità, alle (generalmente) giovani e belle a cui si oppongono. Alcune fra le cattive create da Walt Disney in persona prima e poi dalla Disney Company dopo, sono memorabili: da Grimilde (Biancaneve) a Ursula (La Sirenetta), da Crudelia de Mon (La carica dei 101) a Madre Gothel (Rapunzel).

Ma anche al di fuor della produzione di questo studio, le “star” sono innumerevoli, dalla prima strega (dell’Ovest) a colori della storia del cinema (Il mago di Oz), alla spietata, sensualissima Catwoman, in malefico movimento fra fumetti, cinema e cartoni animati.

I biglietti sono disponibili

BIOGRAFIA:

Luca Malavasi è professore associato presso l’Università di Genova, dove insegna Storia e analisi del film ed Elementi di cultura visuale. Si occupa prevalentemente di teoria dell’immagine, cultura visuale e cinema contemporaneo.

È membro del comitato direttivo della rivista “La Valle dell’Eden”, redattore di “Cineforum” e collaboratore di “FilmTv”, “Limina” e “L’indice dei libri del mese”.

Tra i suoi libri: Il cinema. Percorsi storici e questioni teoriche (con G. Carluccio e F. Villa, Carocci, 2015, nuova edizione 2022); Postmoderno e cinema. Nuove prospettive d’analisi (Carocci, 2017); Il linguaggio del cinema (Pearson, 2019); Dalla parte delle immagini.

Temi di cultura visuale (con B. Grespi, McGraw-Hill Education, 2022); Pianeta Varda (con A. Masecchia, ETS, 2022), The Future of the Post. New Insights in the Postmodern Debate (con E. Bricco, Mimesis International, 2022).

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Sabato 28 GENNAIO 2023, ore 15

VAMPIRE, VAMP, MARLENE E DONNE FATALI

A cura di Pier Maria Bocchi

Sabato 4 FEBBRAIO 2023, ore 15

IL NOIR, RITA E LE DARK LADY

A cura di Ilaria Feole

Sabato 18 FEBBRAIO 2023, ore 15

ASSASSINE, AVVELENATRICI, SERIAL KILLER, VENDICATRICI

A cura d Barbara Rossi

Sabato 25 FEBBRAIO 2023, ore 15

MAMMINE (E SORELLINE) CARE

A cura di Emanuela Martini

Sabato 11 MARZO 2023, ore 15

LE BASTARDE DEL MÉLO, DA BETTE DAVIS A LADY MACBETH

A cura di Emanuela Martini

Tutta l’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor BPER: Banca, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vuole contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste).

info

t. 010 583261 | info@circuitocinemagenova.it | http://www.circuitocinemagenova.com