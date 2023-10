Spezia-Cosenza 0-0, Aquilotti tornano al Picco e finisce a reti inviolate

Lo Spezia torna al Picco dove si gioca davanti a 6mila spettatori e con la tribuna in fase di ristrutturazione. Malgrado l’impegno la partita finisce a reti inviolate.

Alvini non cambia il modulo a 3 con dietro Serpe e Gelashvili a sostituire gli squalificati Nikolaou e Bertola. Bandinelli eè presente dall’inizio, mentre Verde non è presente per il riacutizzarsi di un problema fisico accusato già ieri.

Durante il match ci sono state alcune occasioni per parte, un palo degli ospiti e un paio di buone parate, tra cui un miracolo dell’estremo difensore del Cosenza Micai.

Le dichiarazioni di Alvini nel post partita

Il tabellino

Spezia-Cosenza 0-0

SPEZIA (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Gelashvili, Serpe; Elia (18′ st Kouda), S. Esposito, Bandinelli (1′ st Cassata), Reca; Zurkowski (45′ st Candelari); P. Esposito (18′ st Moro), Antonucci (34′ st Cipot). A disp. Zoet, Zovko, Moutinho, Pietra, Krollis, Corradini, Hristov. All. Alvini.

COSENZA (4-2-3-1) Micai; Martino, Venturi, Meroni, Fontanarosa (1′ st D’Orazio); Viviani (10′ st Mazzocchi), Praszelik (32′ st Calò); Marras (28′ st Florenzi), Voca, Canotto (10′ st Tutino); Forte. A disp. Marson, Sgarbi, Rispoli, Crespi, Arioli, Zilli, Zuccon. All. Caserta.

Arbitro: Minelli di Varese (assistenti Pagliardini di Arezzo e Severino di Campobasso; quarto uomo Iacobellis di Pisa, Var Di Paolo di Avezzano, Avar Santoro di Messina).