Spezia-Cagliari 2-0, Erlic: Felice per la vittoria ed il gol

L’autore del gol del vantaggio delle Aquile, Martin Erlic, ha parlato ai microfoni della stampa dopo la vittoria contro il Cagliari. Ecco le parole del numero 28.

“Sono molto felice per la vittoria e per il gol, e devo ringraziare i nostri tifosi perché oggi ci hanno dato l’energia di cui avevamo bisogno, sono stati fantastici.

Il gol? Lo desideravo tanto, ci ho creduto e sono felice che sia servito per sbloccare il risultato in un match fondamentale per il prosieguo del nostro campionato.

Sapevamo che il Cagliari avrebbe pressato alto, siamo stati bravi a recuperare tante palle a centrocampo e a ripartire, è stata una vittoria meritata.

Adesso abbiamo un giorno per recuperare le energie e goderci la vittoria, venerdì ci aspetta una partita difficile, il Sassuolo è un avversario tosto e dovremo lavorare molto questa settimana per scendere in campo al meglio.”