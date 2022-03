Si chiude 2-0 la partita tra Spezia e Cagliari, grazie alle reti di Erlic e al sigillo di Rey Manaj al 74’. Le parole del numero 9 aquilotto dopo il match.

“Sapevamo che la partita di oggi non sarebbe valsa solo 3 punti, ma qualcosa in più e credo che per come sia arrivata questa vittoria e per la sua importanza, di punti ne vale 9.

La squadra ha giocato bene fin dall’inizio, io sono riuscito ad entrare bene e a chiuderla. Ognuno di noi è importante e questa vittoria l’ha ottenuta il gruppo.

Il nostro obiettivo è la salvezza, dall’inizio della stagione lottiamo per quello, lo vogliamo raggiungere a tutti i costi e sappiamo che la strada è ancora lunga, pertanto concentrazione massima fino alla fine.

Dobbiamo essere grati alla tifoseria che abbiamo perché anche dopo 4 sconfitte i tifosi ci hanno fatto sentire la loro vicinanza e oggi ci hanno caricato tantissimo fin dal pre-gara e si è visto sul campo.

Ripeto, non è finita, ancora tanti punti davanti, non dobbiamo mollare, ma rimanere concentrati sul campo perché ci sono ancora tanti punti in palio”