Sinistri stradali: come semplificare il processo di richiesta di risarcimento con la tua assicurazione

I sinistri stradali sono in assoluto uno tra gli eventi più sgraditi agli automobilisti, esperienze stressanti e a volte dannose, aggravate dalla complessità di gestione di tutta la parte burocratica. A questo riguardo è fondamentale conoscere ogni aspetto e imparare a gestire al meglio la situazione in cui ci si trova, così da rendere l’intero processo di risarcimento da parte dell’assicurazione più agevole.

Ecco, dunque, alcuni suggerimenti utili per semplificare il procedimento di richiesta di risarcimento e ottenere la liquidazione del danno.

● Mantieni la calma: Dopo un incidente stradale, è fondamentale mantenere la calma e assicurarsi che tutti coloro che sono coinvolti siano al sicuro e, se possibile, lontani dalla strada. Qualora si ritenesse necessario, poi, occorre chiamare immediatamente le autorità e l’assistenza stradale.

● Raccogli le informazioni necessarie: Assicurati di raccogliere tutte le informazioni pertinenti sul luogo dell’incidente, che ti serviranno anche per compilare l’apposito modulo CAI. Questo include i dati relativi a persone e veicoli coinvolti e qualsiasi eventuale testimonianza di altre persone presenti al momento del sinistro in grado di descriverne le dinamiche. Scatta foto del luogo dell’incidente e dei danni subiti.

● Segnala l’accaduto all’assicurazione: Comunica l’incidente alla tua compagnia assicurativa il prima possibile. Fornisci tutti i dettagli e le informazioni raccolte. Alcune assicurazioni hanno linee telefoniche dedicate per segnalare incidenti, altre appositi spazi nell’area personale in cui caricare la documentazione: assicurati di conoscere il processo specifico della tua compagnia.

● Compila la denuncia di sinistro con precisione: La denuncia di sinistro è un documento essenziale per avviare il processo di richiesta di risarcimento. Compilarla con attenzione e precisione, assicurandosi di includere tutti i dettagli rilevanti e di non compiere errori e omissioni, può velocizzare il processo di risarcimento.

● Attendi l’incarico del perito: Se tutto è stato correttamente effettuato, l’impresa assicurativa provvederà a incaricare un perito per la stima del danno oppure a indicarti una carrozzeria convenzionata per l’eventuale riparazione gratuita del veicolo (a questo riguardo è fondamentale conoscere i dettagli della polizza e quindi sapere a cosa si ha diritto).

● Ottieni il risarcimento: a questo punto del processo, se non occorrono ulteriori elementi, l’assicurazione sarà in grado di liquidare il sinistro.

Seguendo questi consigli, potrai semplificare il processo di richiesta di risarcimento dopo un sinistro stradale. La chiave è agire tempestivamente, essere organizzati e comunicare apertamente con la tua assicurazione per garantire una gestione rapida ed efficace di quanto accaduto.