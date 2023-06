Sestri Levante-Sorrento 3-1, i Corsari vincono lo Scudetto di Serie D

Annata d’oro per il Sestri Levante che vince il primo scudetto di serie D della sua storia piegando il Sorrento in finale.

Sestri Levante, subito in vantaggio, subisce il pareggio rossonero sui titoli di coda del primo tempo, ma in avvio di ripresa in 10’ si riporta in vantaggio e consolida addirittura il risultato.

La rete dopo appena 3’ segnata da Massimiliano Pane, ironia della sorte di origini di Sant’Agnello, ha inevitabilmente condizionato l’assetto tattico predisposto da Maiuri, ma al di là di inevitabili considerazioni di carattere emotivo, il Sestri Levante è apparso decisamente più determinato rispetto al Sorrento.