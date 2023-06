Senza rispetto: a De Ferrari vandali in azione contro il ricordo di Silvio

“Via le facce dei mafiosi”. E’ l’irrispettosa scritta con vernice arancione apparsa nelle scorse ore sul muro esterno del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova.

Dalla sera della morte di Silvio Berlusconi, sulla facciata dell’ente regionale, per disposizione della giunta di centrodestra e del governatore Giovanni Toti, il maxi schermo ha proiettato il volto del leader di Forza Italia scomparso con le scritte alternate “La Liguria ricorda Silvio Berlusconi” e “Ciao Presidente” con le date di nascita e morte dell’ex premier.

Una decisione che, insieme al minuto di silenzio osservati in consiglio regionale e in consiglio comunale a Genova, così come in altre riunioni pubbliche istituzionali, purtroppo ha suscitato polemiche e comportamenti irrispettosi anche tra alcuni politici locali del M5S e della sinistra.

L’atto vandalico è stato “fermamente condannato” da Regione Liguria: “Un fatto che rende evidente come, anche di fronte alla morte, ci siano persone che continuano ad alimentare odio e a fare polemica politica senza alcun rispetto per le istituzioni. Regione Liguria auspica che i responsabili di questo reato vengano rapidamente individuati e paghino le conseguenze delle loro azioni. Deturpare un palazzo istituzionale, bene dei suoi cittadini, è un gesto che va condannato e da cui tutti devono prendano le distanze. Nessuno escluso”.