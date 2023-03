Sassuolo-Spezia 1-0, Semplici: abbiamo sofferto la loro qualità

Le parole di mister Leonardo Semplici al termine della sfida Sassuolo-Spezia persa ieri dai liguri.

“Sapevamo di giocare contro una squadra di grande valore, abbiamo fatto un bel primo tempo, riuscendo a mettere in difficoltà in più occasioni il nostro avversario; nella ripresa è venuta fuori la qualità del Sassuolo, ma la mia squadra ha sofferto da squadra. I miei ragazzi mi sono piaciuti, hanno ribattuto colpo su colpo, senza disunirsi.

Ci abbiamo creduto fino alla fine, con diverse occasioni in cui ci siamo resi pericolosi, senza però riuscire a trovare la via del gol. La squadra comunque ci crede, sono rimasto sorpreso dai ragazzi, perché dopo pochi allenamenti mi stanno trasmettendo già quella mentalità che voglio da loro, di una squadra che ha carattere e non ci sta a uscire dal campo senza punti.

Mi dispiace per il risultato, nell’episodio del rigore potevamo gestire meglio la situazione, ma tutto questo fa parte del gioco. Mi è piaciuta però la personalità con cui la squadra si è espressa, da squadra propositiva, che anche dopo lo svantaggio ha saputo reagire e rialzare la testa.

Non siamo riusciti a giocare con lo stesso coraggio che abbiamo avuto nel primo tempo, ma sono comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Non credo sia stata una mancanza da un punto di vista atletico, il punto è che ci sono anche gli avversari e in questo caso erano molto competitivi.

Io faccio le scelte per quello che vedo durante la settimana e in base alla nostra avversaria di turno. Per questa giornata ho optato per un attaccante singolo, nella scorsa partita abbiamo giocato a due, ma voglio ricordare che tutti i miei giocatori sono importanti, tutti allo stesso livello, e lo spazio c’è per tutti.

Credo che la mia squadra stia acquisendo una certa mentalità, nell’occupazione degli spazi, nei movimenti senza palla, così come nell’impostazione del gioco. Stiamo crescendo e stiamo facendo sempre più passi in avanti, di questo ne sono convinto.

Il risultato di oggi non cambia il nostro cammino, così come non l’ha cambiato quello della giornata scorsa: dobbiamo continuare a lavorare e a lottare per centrare il nostro obiettivo”.