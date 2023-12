Sampdoria-Feralpisalò, statistiche, formazioni e dove vedere la partita in tv

La Sampdoria scende in campo contro la Feralpisalò in occasione della 18^ giornata di Serie BKT 2023/24 oggi, sabato 23 dicembre alle 16.15 al Luigi Ferraris di Genova.

I convocati della Sampdoria

Al termine della rifinitura pomeridiana al “Mugnaini” di Bogliasco, Andrea Pirlo ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con la Feralpisalò, in programma domani, sabato, al “Ferraris” (ore 16.15) e valida quale 18. a giornata della Serie BKT 2023/24. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Ravaglia, Stankovic. Difensori: Buyla, Conti, Depaoli, Ghilardi, Giordano, Gonzaléz, Murru, Stojanovic. Centrocampisti: Askildsen, Benedetti, Girelli, Kasami, Malagrida, Panada, Ricci, Verre, Yepes. Attaccanti: De Luca, Delle Monache, Esposito, Ntanda.

I convocati di FeralpiSalò

Portieri: Pizzignacco, Minelli, Volpe. Difensori: Tonetto, Pilati, Ceppitelli, Camporese, Bergonzi, Martella, Letizia. Centrocampisti: Balestrero, Fiordilino, Zennaro, Hergheligiu, Verzeletti, Kourfalidis, Pietrelli. Attaccanti: Butić, Di Molfetta, Compagnon, Sau, Parigini, La Mantia, Felici.

Le statistiche delle due compagini

La Feralpisalò ha già affrontato una squadra ligure in questa stagione di Serie B, subendo una sconfitta per 1-2 contro lo Spezia il 30 settembre scorso.

Ora, i lombardi si troveranno di fronte ad un’altra sfida contro una squadra della stessa regione, la Sampdoria.

La Sampdoria ha dimostrato una buona solidità con un bilancio di 11 vittorie e 8 pareggi.

Con una vittoria contro la Feralpisalò, la Sampdoria potrebbe raggiungere un traguardo significativo, ovvero cinque vittorie consecutive interne in un singolo campionato.

L’ultima volta che la Sampdoria ha ottenuto questo risultato è stato nel marzo del 2003, con Walter Novellino in panchina, quando la squadra ha registrato sei vittorie consecutive casalinghe.

L’incontro tra Sampdoria e Feralpisalò sarà quindi un momento cruciale per entrambe le squadre, con la Sampdoria che cerca di consolidare la propria forza casalinga e la Feralpisalò che non vuole più essere il fanalino di coda.

Dove vedere l’incontro oltre che al Luigi Ferraris

Dove vedere Sampdoria-FeralpiSalò in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

Le probabili formazioni Sampdoria-FeralpiSalò

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Facundo Gonzalez, Murru; Kasami, Yepes, Giordano; Verre, Esposito; De Luca. Allenatore: Pirlo.

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Letizia, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic. Allenatore: Zaffaroni.