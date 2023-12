Artesina si prepara per gli eventi di Natale e Capodanno

Artesina ha aperto il 6 dicembre i primi impianti. E’ attiva la seggiovia Colletto che serve due piste e il tappeto Costabella. Le piste sono state realizzate grazie all’innevamento programmato. Molti Sci Club hanno potuto iniziare le loro attività e come per tradizione sono arrivati molti gruppi provenienti dall’estero, in particolare in questo periodo gruppi di studenti inglesi che hanno riempito le strutture.

L’atteso abbassamento delle temperature permetterà di aprire nuove piste tra cui la Selletta che è stata appena dotata di un nuovo impianto di innevamento che dal Piano della Turra scende fino a quota 1.300 metri. Stesso discorso per la pista Mirafiori, quasi pronta per l’apertura.

“Aspettiamo nei prossimi giorni una nevicata che ci permetterebbe l’apertura di quasi la totalità delle piste, collegamento compreso”, sottolinea Paolo Palmieri, ceo di Artesina Spa. La stazione intanto è pronta a “sparare” grazie alle risorse idriche accumulate al Lago delle Scalette e in particolare al nuovo Lago della Turra

“Come per tradizione siamo pronti per festeggiare l’ultimo dell’anno ad Artesina con una festa dedicata alle famiglie con le tradizionali fiaccolate dei bambini con Pinky e dei maestri in attesa del Capodanno in Piazza”, prosegue Palmieri.

Musica Live con il gruppo musicale Granadilla Band e a seguire la musica ed il djset con Icio. Ricco il programma di attività per grandi e piccini che allieterà i visitatori durante tutto il periodo delle festività natalizie.

Il “Mercatino di Montagna” sarà protagonista nei giorni 27, 28 e 29 dicembre, a partire dalle ore 8,30. E poi ancora dal 3 al 6 gennaio. L’ultimo giorno dell’anno si aprirà già al mattino (ore 10) con “La Piazza in…musica!”, poi alle 12:00 la Baby Dance con Pinky. Alle 17,30 la “Fiaccolata dei bambini” con Pinky e alle 18:30 la tradizionale fiaccolata dei Maestri di sci. Alle 19:00 è tempo di “Panettone e vin brulè” mentre alle ore 22:30 inizierà il live show della “Granadilla band” e a seguire dj set con ICIO per aspettare il nuovo anno.

Ritornerà ad Artesina il 3 gennaio il “Villaggio solidale”: la storia, la tradizione con gli antichi mestieri e le “cose” di una volta. Il 4 gennaio (ore 11:00) arriva il “Winter Show”, spettacolo per grandi e piccini. Sabato 6 gennaio, infine, arriverà ad Artesina la “Befana” che parteciperà alla Baby Dance con Pinky e tutti i piccoli protagonisti.

Aggiornamenti in tempo reale su innevamento e apertura impianti e sugli eventi sono disponibili sul sito www.artesina.it e sui canali social di ArtesinaMondoleSki (facebook e instagram) o contattando direttamente l’infoline 0174242200.