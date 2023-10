Sampdoria-Cosenza 2-0, prima vittoria in casa per i blucerchiati

Una doppietta di Fabio Borini regala alla Sampdoria la prima vittoria interna della stagione contro il Cosenza.

Il tabellino

MARCATORI: 61′ rig. e 82′ Borini

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Barreca (69′ Giordano); Girelli (62′ Kasami), Yepes (88′ Askildsen), Vieira; Verre (62′ Pedrola); S. Esposito, Borini (88′ Ricci). All. Pirlo.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli (87′ Crespi), Meroni, Venturi, D’Orazio (77′ Fontanarosa); Calò, Praszelik (69′ Viviani); Marras (69′ Canotto), Tutino, Mazzocchi (77′ Florenzi); Forte. All. Caserta.

ARBITRO: Colombo di Como (Vivenzi – Cipressi). IV UFFICIALE: Ubaldi di Roma 1. VAR: Nasca di Bari. AVAR: Miele

NOTE: Gara disputata allo stadio “Luigi Ferraris” di fronte a circa 30 mila spettatori, di cui oltre 1200 di fede rossoblù.

Ammoniti: 10′ Marras (C), 38′ D’Orazio (C), 38′ Depaoli (S), 40′ Vieira (S), 42′ Verre (S), 45′ + 3 Praszelik (C), 74′ Pirlo (All. Sampdoria), 87′ Florenzi (C), 90′ + 2 Viviani (C). Angoli: 4-4 (pt 3-3).

Recupero: 3′ pt; 7′ + 1 st.