Samp-Spal, Giampaolo: formazione nuova al Ferraris

È tempo di Coppa Italia. Con dicembre ritorna al “Ferraris” la manifestazione che ha segnato la storia blucerchiata.

Domani sera, martedì, il quarto turno propone un avversario da Serie A, la SPAL.

Marco Giampaolo ne ha parlato in esclusiva al media ufficiale blucerchiato: «La Coppa Italia è vista da molti come una scorciatoia per l’Europa, ma in realtà scorciatoia non è. Per proseguire il cammino, che è il nostro obiettivo, dobbiamo fare tutti il massimo: noi in campo e i nostri tifosi, che mi aspetto numerosi, sugli spalti».

Novità. Si cambierà sì ma con logica. Perché, parlando della possibile formazione che sta studiando, Giampaolo sottolinea come «sia doveroso dare spazio a chi, da cinque mesi, lavora con serietà e anche durante gli allenamenti rispetta la maglia che indossa».