Genoa-Entella, derby di Coppa affidato a Mariani

La C.A.N. ha comunicato le designazioni degli ufficiali di gara per l’incontro con la Virtus Entella, in programma giovedì al Ferraris (ore 18) e valido per la qualificazione agli ottavi di finale.

Il match è stato affidato alla direzione dell’arbitro Valerio Marini, esponente della sezione Aia di Roma 1. L’incarico di assistenti è stato assegnato a Giuseppe Borzomi e Marco Chiocchi, affiliati rispettivamente ai distretti arbitrali di Torino e Foligno. Le funzioni di quarto ufficiale verranno espletate da Francesco Meraviglia, tesserato nella sezione Aia di Pistoia. In questo turno della manifestazione gli ufficiali di gara non saranno supportati dalla video assistenza arbitrale.