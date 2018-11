Samp-Spal, aperta la prevendita per la sfida di Coppa Italia

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per Sampdoria-SPAL, gara valida quale quarto turno della Coppa Italia 2018/19 e in programma martedì 4 dicembre 2018 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.

Ricordando che l’evento non è compreso nell’abbonamento 2018/19, la società informa che i prezzi saranno ridotti rispetto al giorno della gara stessa (clicca qui per conoscere tutte le specifiche) e consiglia di acquistare i tagliandi in prevendita per evitare code ai botteghini.

Per l’occasione, oltre alla Tribuna Superiore, sarà chiuso il settore Gradinata Nord.