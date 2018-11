Samp, Osti miglior direttore sportivo del 2018

Carlo Osti è il miglior direttore sportivo italiano del 2018. Con il 35,80% dei voti il dirigente della Sampdoria è stato eletto dal pubblico del sito TuttoMercatoWeb quale vincitore della decima edizione dei TMW Awards.

Premio. Un riconoscimento speciale per il nostro direttore, che certifica ancora una volta l’ottimo lavoro svolto, non solo nell’anno in corso ma anche nelle precedenti stagioni blucerchiate. Un premio prestigioso da condividere con tutta la società e per il quale la stessa società – in primis il presidente Massimo Ferrero, l’avvocato Antonio Romei e Walter Sabatini – si congratula con stima e affetto.