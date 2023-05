Samp-Sassuolo, ultime due gare con vittorie blucerchiate

La Samp ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Sassuolo, mentre nelle precedenti 17 sfide con i neroverdi i blucerchiati avevano ottenuto solamente tre successi (6N, 8P).

La Sampdoria è appunto reduce da due successi di fila contro il Sassuolo in Serie A; quella contro i neroverdi per i doriani è già la striscia aperta di vittorie consecutive più lunga contro una singola squadra attualmente presente nel torneo.

In caso di successo la Sampdoria arriverebbe a tre successi di fila contro una singola squadra in Serie A per la prima volta dal novembre 2021 contro il Verona (quattro in quel caso).

Il Sassuolo ha vinto otto partite di Serie A contro la Sampdoria, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (6N, 5P). Il pareggio per 0-0 è il punteggio più frequente nelle sfide tra Sampdoria e Sassuolo in Serie A, finale di cinque incontri l’ultimo dei quali il 29 agosto 2021 in casa dei neroverdi.