Genoa, Frendrup primatista nei contrasti in serie B

Numeri tra i numeri. Da cavar fuori come materia prima da una miniera. Sono diverse le statistiche, individuali e collettive, che hanno aperto le ali al Genoa per il ritorno in Serie A.

Only one year. Per esempio. Nelle terre per nulla rare del centrocampo, Morten Frendrup, nazionale U21 e campione di Danimarca due anni fa con il Brøndby, è risultato il giocatore che, nella Serie BKT 2022/23, ha vinto a mani basse il maggior numero di contrasti. Sono stati 68. Il secondo, l’ascolano Collocolo, si è fermato a 53, collezionando ben più partite e minuti. Un riconoscimento per il 22enne rubapalloni danese, dotato di gran tiro e spiccata duttilità, tanto da essere utilizzato anche come jolly per la sua capacità di ricoprire più ruoli.