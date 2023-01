Samp-Napoli 0-2: non basta Audero, vince la capolista

Una Samp coriacea si inchina davanti alla capolista Napoli.

Ordinata in difesa la squadra di Stankovic è risultata poco efficace in fase offensiva con un Lammers poco pericoloso.

Una zampata di Osimhen nel primo tempo sblocca il match anche se , dopo sei minuti, Politano spreca un rigore concesso è confermato dal Var è sbagliato da Politano.

Poco dopo Verre ha l’occasione migliore per la Samp dopo un quarto d’ora del primo tempo ma il portiere ospite compie un miracolo.

Poi il Napoli controlli fino ai minuti finali dove un rigore di Elmas chiude il match e permette al Napoli di battere la Sampdoria a Marassi e di ripartire dopo il ko con l’Inter.

Gli azzurri sbagliano anche un rigore con Politano, ipnotizzato da un super Audero. Blucerchiati in 10 per un’entrataccia di Rincon su Osimhen. In attesa del Milan, Spalletti è ora a +7 sulla Juve seconda. Prima del match emozioni forti: tante iniziative in memoria di Vialli e Mihajlovic

Sampdoria – Napoli 0-2 (primo tempo 0-1)

Marcatori: 19’ p.t. Osimhen (N), 36’ s.t. rig. Elmas (N).

Assist: 19’ p.t. Mario Rui (N).

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo (1’ s.t. Zanoli), Nuytinck, Murru; Leris, Rincon, Vieira (38’ s.t. Paoletti), Augello; Verre (8’ s.t. Villar); Gabbiadini (1’ s.t. Djuricic), Lammers (38’ s.t. Montevago). All. Stankovic.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-jae (1’ s.t. Rrahmani), Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (21’ s.t. Ndombelé), Lobotka, Elmas (42’ s.t. Raspadori); Politano (18’ s.t. Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (18’ s.t. Zielinski). All. Spalletti.