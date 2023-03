Samp, anno da incubo: attacco anemico e mal di Ferraris

Ennesimo record negativo di questa stagione da dimenticare per la Samp che continua a non trovare pace in campo come in società.

Per la decima volta in 13 partite disputate al Ferraris, la Sampdoria non è riuscita a segnare nemmeno un goal. Le uniche tre reti realizzate tra le mura (non così tanto) amiche sono arrivate contro Milan, Lazio e Bologna. Un goal a testa che ha fruttato un pareggio e due sconfitte.

Già eguagliato il record negativo delle ultime cinque stagioni di Serie A che era esclusiva del Frosinone 18-19. Allo Stirpe, i ciociari mancarono l’appuntamento con il goal 10 volte, ma in un intero campionato (19 partite). Ora la Samp ha sei gare per provare a non fare peggio.