Spezia, Picco verso il tutto esaurito per la sfida contro l’Inter

Si comunica che per la partita Spezia-Inter, in programma allo stadio “Picco” venerdì 10 marzo 2023 alle ore 20:45, i settori Curva Ferrovia e Distinti sono sold out.

In aggiunta ai tagliandi ancora disponibili per il settore Tribuna e per il settore Curva Piscina, a partire dalle 12:00 di martedì 07 marzo, verranno messi in vendita anche i tagliandi a visibilità ridotta del settore Distinti alle seguenti tariffe:

– 35 € centrale;

– 25 € laterale.

Si ricorda che è possibile acquistare i tagliandi con le seguenti modalità:

– Sul sito www.vivaticket.it;

– Nei punti vendita del circuito Vivaticket

– Presso la biglietteria dello Spezia Calcio.

Si prevede una cornice di pubblico da grandi occasioni al Picco.