Sabato 17 febbraio il 18° raduno delle mascotte ad Artesina

Scatta ufficialmente ad Artesina il conto alla rovescia per il 18° Raduno delle Mascotte d’Italia. L’appuntamento è fissato per sabato 17 febbraio a partire dalle 14 con i simpaticissimi pupazzi giganti provenienti da ogni parte dello stivale pronti a cimentarsi in una originale discesa sul tracciato del campo scuola Costabella.

Ancor una volta ha successo l’invito di Pinky, il popolare coniglio rosa di Artesina protagonista in più occasioni in questa stagione invernale con la Baby Dance per le famiglie. Ore felici sulla neve per un coloratissimo e divertentissimo slalom tra coriandoli, stelle filanti, musica e tanta tanta allegria!

Artesina si conferma “family friendly” e non solo per le tante attività dedicate ai più piccoli. E’ la “stazione a metri zero” con molteplici servizi a disposizione senza dover ricorrere all’automobile. La Piazza Pedonale resta il fulcro di numerose attività con possibilità di ristoro presso bar e ristoranti e di noleggiare l’attrezzatura per sciare presso numerosi esercizi commerciali. Una vera e propria “montagna amica”, ideale per le famiglie ma anche per chi ama lo sci con il suo dislivello “importante” e le piste per tutti i gusti e le abilità.

Aggiornamenti in tempo reale su innevamento e apertura impianti e sugli eventi sono disponibili sul sito www.artesina.it e sui canali social di ArtesinaMondoleSki (facebook e instagram) o contattando direttamente l’infoline 0174242200.