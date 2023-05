Sabato 13 maggio al Museo del Genoa ospite il portiere degli anni ’70 Sergio Girardi

La pandemia è per fortuna ormai un ricordo, ed il Museo del Genoa, nelle persone degli attivissimi Giovanni Villani e Franco Abrile, ritornano con gli incontri e le premiazioni dei campioni rossoblù di tanti anni fa.

Ricordiamo che 4 anni fa, proprio prima che arrivasse il Covid19, erano stati graditissimi ospiti il lbero della difesa del record di Mario Da Pozzo, e cioè Antonio Colombo (nella foto), capitan Franco Rivara (“La tigre di Ronco”, nella foto più sotto mentre firma autografi al Museo), poi Enzo Occhetta e Luciano Piquè che purtroppo se ne sono poi andati. Simpaticissimo anche Giovanni Bolzoni, ala destra nei primi anni ’60 che passò poi con Gastone Bean al Napoli di Altafini e Sivori in cambio di Glauco Gilardoni.

Ultimamente sono stati ospiti graditissimi Tony Bordon e Mauro Dellabianchina.

E sabato 13 maggio ,alle 11.00, in un momento particolarmente felice per la gente rossoblù, prosegue alla grande il progetto “Vecchie Glorie Rossoblù” del Comitato Storico Scientifico del Museo: infatti torna a Genova, dopo tantissimi anni, un portiere icona che vestì la casacca genoana a metà degli anni ’70, cioè il grande Sergio Girardi.

Girardi, scuola Inter, vesti la maglia numero 1 dal 1975 al 1980, vincendo il campionato di serie B 1975/76 e collezionando il ragguardevole numero di 182 presenze.

I tifosi rossoblu e gli sportivi italiani lo ricordano anche perchè fu il primo, se non l’unico, a libello professionistico ad entrare in campo ed a giocare con la “coppola” in testa, contrariamente a tutti gli altri portieri che mettevano il tradizionale capellino con la visiera, sfoggiando anche – tra i primissimi – maglie colorate, ad esempio di verde; allora i numeri uno giocavano in linea di massima con la maglia nera o blu.

Girardi era soprannominato “u tenaggia” (“la tenaglia” per la sua grande presa). Il portiere mantovano ha scritto pagine importanti della storia del Genoa ed è tuttora presente nei racconti e nei ricordi dei sostenitori rossoblu con i capelli grigi, che gli sono rimasti affezionati.

Sarà un incontro certamente emozionante ed il più emozionato sarà forse proprio lui, il grande Sergio Girardi.

di FRANCO RICCIARDI