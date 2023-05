Rogo alla Maddalena: nessun ferito, 15 evacuati. In fumo alloggio di un attore

Un grosso incendio e’ divampato oggi pomeriggio in un appartamento situato in un palazzo di via Maddalena, nel Centro storico di Genova, al numero 26. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della Polizia locale.

A titolo precauzionale e’ stata chiusa al traffico veicolare e pedonale il tratto iniziale di via Garibaldi, dove ha sede il Comune.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero divampate da un appartamento all’ultimo piano dell’edificio. Per fortuna, non si registrano feriti o intossicati al momento.

Il rogo e’ stato visibile da tutta la citta’ a causa delle molte fiamme e dell’alta colonna di fumo.

L’appartamento interessato dal rogo risulta dell’attore comico e regista Marcello Cesena noto per interpretare Jean Claude nella serie “Sensualita’ a Corte” di Mai dire Gol, che lo aveva affittato all’attore di Latina Aleph Gianluca Viola, il quale ha interpretato Teo in “Suburra la serie”.

Le fiamme hanno causato il parziale cedimento del tetto del palazzo. Non e’ ancora chiaro cosa abbia innescato l’incendio. A differenza di quanto inizialmente emerso, nell’abitazione non erano in corso dei lavori, ma si stavano eseguendo sulla facciata. Non e’ ancora certo che vi sia un legame tra il cantiere e lo scoppio dell’incendio.

Sono quindici le persone che abitano ne palazzo di via Maddalena, in centro a Genova, che non potranno fare rientro questa sera nelle loro abitazioni (sei gli appartamenti all’interno dello stabile).

I vigili del fuoco sono giunti sul posto con due squadre e tre supporti, per un totale di quattordici unita’, piu’ due funzionari a coordinare le opere di spegnimento che non sono state semplici. L’unico accesso era dalla scala del palazzo, dove sono state stese le tubazioni fino a raggiungere la porta delle abitazioni.

Nelle operazioni sono stati salvati due gattini, mentre i condomini avevano gia’ spontaneamente lasciato il palazzo.

Notevoli i danni che rendono di fatto gli alloggi inagibili. Indagini in corso per stabilire l’origine del rogo.