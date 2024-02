Ruba un iPhone ma viene geo-localizzato: 21enne arrestato

Ad arrestarlo la polizia in zona Fiumara

Un 21enne è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico ufficiale in zona Fiumara.

Presso la stazione metropolitana di Principe, una ragazza è stata derubata del suo iPhone da un giovane che si è dato alla fuga.

La donna ha chiamato il 112 dando una descrizione dettagliata dell’autore del furto e fornendo, tramite l’applicazione “Dov’è”, la geo-localizzazione del dispositivo sottrattole.

Gli agenti dell’UPGeSP si sono recati così a Sampierdarena dove si rilevava la presenza del telefono, in movimento verso la Fiumara.

Improvvisamente hanno notato il 21enne, perfettamente corrispondente alla descrizione che, alla vista della volante, si è dato alla fuga, ignaro del fatto che i suoi spostamenti fossero monitorati in diretta dagli agenti tramite l’applicazione della vittima.

Avvisati via radio i poliziotti che già stavano monitorando i giardini della Fiumara, tutte le vie di fuga sono state chiuse e il ragazzo è stato fermato. Nemmeno la resistenza fisica attiva messa in atto contro gli agenti ne ha impedito l’arresto. A seguito di perquisizione personale l’i-phone è stato rinvenuto, già privato di sim e cover per essere meno riconoscibile, all’interno della sua calza.

Il telefono è stato restituito alla proprietaria mentre il giovane sarà sottoposto a processo.

Rimane comunque salva la presunzione di innocenza dell’indagato sino a sentenza definitiva.