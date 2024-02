Muzzerone, vigili del fuoco soccorso alpino salvano due fratelli

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio del giorno di S.Valentino, per un soccorso in parete al Muzzerone.

Due fratelli spezzini, arrampicatori esperti, si sono trovati in difficoltà durante la risalita della parete “Pilastro del Bunker”.

È stato proprio uno dei due a chiedere soccorso al Numero Unico di Emergenza 112 da una piazzola di sosta in parete, notando che il fratello non sarebbe riuscito a completare la risalita.

La sala operativa VVF di La Spezia ha inviato sul posto due squadre munite di fuoristrada e carro S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), attrezzate per il soccorso in ambiente impervio e, aiutati anche dal Soccorso Alpino, hanno percorso tutto il tracciato chiamato “chi vuol esser lieto sia”, raggiungendo così il luogo indicato.

I ragazzi sono stati raggiunti in parete e portati in breve in tempo in zona sicura e, non riportando ferite, non hanno ritenuto necessario affidarsi alle cure del personale sanitario.