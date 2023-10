Rolli Days Tours 2023, le visite di Explora per scoprire i Palazzi dei Rolli

Rolli Days Tours 2023, le visite di Explora per scoprire i Palazzi dei Roll, lasciati incantare dallo splendore!

Tanti percorsi diversi con altrettanti palazzi da scoprire: una proposta dedicata agli adulti e una rivolta ai più piccoli!

Venerdì 13 ottobre, sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre 2023.

“Io non ho mai visto nulla come questa Genova! È qualcosa di indescrivibilmente bello, grandioso, caratteristico: Parigi e Londra al confronto con questa divina città scompaiono come semplici agglomerati di case e di strade senza alcuna forma.” Richard Wagner, 1853.

Un salto nel passato dei Palazzi dei Rolli e delle storie di coloro che li hanno abitati per osservarli da un nuovo punto di vista. Saloni, affreschi, specchi e stucchi racconteranno la storia di Genova attraverso curiosità, aneddoti e addirittura complotti.

Tanti gli appuntamenti anche per questa edizione dei Rolli Days Tours. Le visite guidate sono organizzate da Explora –brand di ARM SRLS – e fanno parte dell’evento Rolli Days 2023 organizzato dal Comune di Genova, che quest’anno celebra Genova come Capitale Italiana del Libro 2023, per “Sfogliare la storia”!. Tutte le visite sono svolte da Guide Turistiche professioniste di Genova, abilitate da Regione Liguria

Tanti Palazzi da scoprire e non mancheranno le novità: durante i percorsi saranno molte le sorprese e i colpi di scena inaspettati!

Percorso “ Magnifici abitanti e magnifici palazzi”

Venerdì 13 Ottobre: partenza ore 15:00 MaddAlive – Palazzo Prefettura e Palazzo Tursi (stanze del Sindaco)

Sabato 14 Ottobre: partenza ore 17:00 MaddAlive – Palazzo Prefettura e Palazzo Pallavicino

Sabato 14 Ottobre: partenza ore 17:15 MaddAlive – Palazzo Di Negro e Palazzo Franzone

Domenica 15 Ottobre: partenza ore 13:45 MaddAlive – Palazzo Pallavicino, Palazzo Pitto e Palazzo Franzone

Domenica 15 Ottobre: partenza ore 15:45 MaddAlive – Palazzo Gambaro, Palazzo Pallavicino e Palazzo Pitto

Prezzo 20 euro + 2 euro diritti di prevendita

Percorso Rolli Kids

Un’avventura tra personaggi misteriosi e angoli segreti, attraverso la storia, l’arte e le mille curiosità di Genova che si trasformano in un gioco da fare sempre col naso all’insù!

Sabato 14 Ottobre: partenza ore 15:15 MaddAlive – Palazzo Franzone

Domenica 15 Ottobre: partenza ore 17:00 MaddAlive – Palazzo Tobia Pallavicino

L’attività è dedicata ai bambini dai 6 ai 9 anni.

Prezzo a bambino 13 euro + 2 euro diritti di prevendita (per ogni bambino è richiesto un accompagnatore adulto). Prezzo accompagnatore 8 euro + 2 euro diritti di prevendita.

Per tutte le visite è necessario presentarsi al MaddAlive in Vico della Chiesa della Maddalena 20r – angolo Via Garibaldi 8 Palazzo Cattaneo Adorno – almeno 20 minuti prima dell’orario di partenza per effettuare le procedure di accredito.

Per info 010 099 5560 | whatsapp 347 607 34 28 | info@exploratour.it . Per prenotazioni https://www.exploratour.it/rolli-days/