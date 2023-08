Roberto Malvasio scopre lo slalom “Piccarello – Sant’Olcese”

Il pilota di Ronco Scrivia sarà in gara con la Polini 08 – Suzuki

Una gara inedita per Roberto Malvasio. E’ la prima edizione dello slalom “Piccarello – Sant’Olcese”, in programma domenica, che il pilota di Ronco Scrivia affronterà al volante della Polini 08 – Suzuki, una vettura di Gruppo E2SH frutto della joint-venture tra la Autosport Sorrento e la Polini Motorsport, un mezzo portato al debutto assoluto proprio dal driver genovese allo slalom Busalla – Crocefieschi, dove ha conquistato il quarto posto finale.

“Anche se si tratta di un primo atto – osserva Roberto Malvasio – è una gara che ha già fatto parte del panorama agonistico genovese, essendosi corsa per diverse edizioni dalla metà degli anni Ottanta, prima del mio debutto agonistico: per questo motivo è per me inedita. Ritrovo, per l’occasione, la Polini 08 – Suzuki, una vettura che allo slalom di Busalla mi ha impressionato favorevolmente, anche se le condizioni meteo non mi avevano permesso di puntare ad un piazzamento migliore. Purtroppo, anche per domenica è prevista pioggia: speriamo, ad ogni modo, di riuscire a fare qualcosa di buono ugualmente. Gli stimoli, derivanti da una gara inedita e dall’essere al volante di un mezzo competitivo, ci sono tutti”.

