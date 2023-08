Rivarolo, fiamme in una casa occupata abusivamente: donna intossicata

Incendio, ieri sera, intorno alle 20.40, in via delle Tofane, a Genova Rivarolo, in un appartamento occupato abusivamente.

Degli occupanti nessuno è rimasto ferito, mentre una donna di 60 anni abitante in un altro appartamento, è stata lievemente intossicata dal fumo.

La donna ha rifiutato il trasporto all’ospedale.

Sul posto insieme ai vigili del fuoco un’ambulanza della Croce Azzurra di Fegino ed una della Croce Rosa Rivolese. I pompieri hanno spento le fiamme e hanno anche artato un gatto.

Ancora non chiara la causa scatenante l’incendio scaturito probabilmente dalla cucina.

La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora per permettere l’intervento dei Vigili del fuoco.