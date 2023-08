Lanterna Corse Rally Team – Tre piloti pronti per lo Slalom Piccarello Sant’Olcese, Domenica 27 agosto è in programma lo Slalom

Piccarello Sant’Olcese, gara organizzata dagli amici della Scuderia Valpolcevera che torna in calendario dopo molti anni e che vedrà al via tre piloti della Lanterna Corse Rally Team.

Per la sfida sulle strade di casa dell’alta Valpolcevera è pronto un tris di Peugeot che rappresenta le diverse generazioni di vetture della casa del Leone che si sono succedute nelle ultime epoche del motorsport.

Gianluca Caserza utilizzerà la nuova 208 Rally4, iscritta in classe A2000, mentre Daniele Greghi avrà a disposizione la versione precedente della 208, la R2B con motore aspirato ed iscritta in classe A1600.

Ferruccio Scapellato sarà invece al via in classe N1600 con una 106, l’intramontabile protagonista degli ultimi decenni in diverse discipline.