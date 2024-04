Cpr a Diano Castello, comitato del no incontra Prefetto di Imperia

Il Prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo ieri ha incontrato il comitato “No Cpr” composto in prevalenza dagli amministratori dei Comuni del Golfo Dianese, per discutere sulla possibilità, sempre più concreta che venga aperto un Centro di permanenza e rimpatri migranti nell’ex caserma militare Camandone di Diano Castello, in provincia di Imperia.

Non c’è ancora una conferma ufficiale sulla scelta da parte del Ministero dell’Interno, ma le riserve potrebbero essere sciolte nelle prossime ore.

L’ipotesi di un Cpr nel Dianese era già trapelata nell’ottobre scorso, dopo la visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Ventimiglia e Imperia.

All’indomani dell’annuncio di un Cpr nell’estremo Ponente ligure e della possibilità di aprirlo proprio alla Camandone era nato il comitato.

Contro il Cpr, tra gli altri, si sono schierati anche il sindaco di Imperia Claudio Scajola e l’ex sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano (Pd).