Parte la Lotteria delle Stelle per la Gigi Ghirotti

In palio una Crociera Msc per Due

Stelle nello Sport annuncia il ritorno della “Lotteria delle Stelle” per il terzo anno consecutivo, a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti di Genova.

Grazie alla solida rete di solidarietà creata con il mondo sportivo genovese e ligure, le prime due edizioni hanno riscosso un grande successo, raccogliendo oltre dodicimila euro.

Quest’anno, in occasione delle nozze d’argento di Stelle nello Sport con lo Sport ligure nel 2024, l’impegno per sostenere chi ha abbracciato l’amore per il prossimo come stile di vita si rinnova.

La “Lotteria delle Stelle” offre l’opportunità di partecipare in diversi modi.

Ogni biglietto costa 5 euro e offre la possibilità di vincere una crociera MSC per due persone nel Mediterraneo a bordo della World Europa.

I biglietti saranno disponibili fino al 30 giugno o fino a esaurimento scorte. L’estrazione avverrà il 5 luglio alla presenza del Prof. Henriquet e il numero del biglietto vincente sarà pubblicato sul sito www.stellenellosport.com.

I biglietti sono acquistabili presso la sede di Stelle nello Sport in Via Federico Ricci 1 (Circolo Tennis Nuova Valletta Palco dello Sport), presso la sede della Gigi Ghirotti in Corso Europa 48 (Ufficio Promozione) e presso l’infopoint Gigi Ghirotti in Via Canneto il Lungo 97 rosso.

Inoltre, Associazioni, Enti, Federazioni, Aziende o gruppi di amici possono ordinare un quantitativo di biglietti per distribuirli durante eventi e incontri, contattando info@stellenellosport.com per richiedere i biglietti desiderati e concordare il ritiro o la spedizione.

Tutto il ricavato della lotteria sarà devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti, e i sostenitori di questa iniziativa benefica saranno riconosciuti su tutti i canali televisivi, social e web di Stelle nello Sport. Per maggiori dettagli e informazioni, visita www.stellenellosport.com/charity/lotteria/.