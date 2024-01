Regate spettacolari della flotta ILCA ad Andora

SAVONA. 17 GENN, Grande apertura stagionale per la classe ILCA ad Andora con 78 velisti in acqua per una gara zonale che è stata molto combattuta. Ad avere la meglio sulle varie flotte sono stati Vincenzo Vecchio, Dario Burlando e Thomas Guaitolini. Due splendide giornate di vento, nel golfo andorese, hanno salutato la prima gara del 2024 per la flotta della Classe Ilca Dinghy. La manifestazione era valida per la qualificazione alle regate di Italia Cup. I concorrenti, di tutte le età, dai 14 ai 72 anni, si sono confrontati nelle rispettive classi in cinque combattute prove.

Negli ILCA 4 successo per Vincenzo Vecchio (Varazze CN), che ha preceduto Lucia Saglietti (YC Italiano) ed Antonio Santini (Varazze CN), classificatosi a pari merito con Gabriele Bellando (CN Albenga).

Fra gli ILCA 6 ha avuto la meglio Dario Burlando (YC Italiano), che ha preceduto nella classifica finale Dario Deambrogio (Varazze CN) e Giovanni Gallego (CN Andora).

Negli ILCA 7 vittoria per Thomas Guaitolini (CN Albenga), che ha battuto Edoardo Tartarini (Varazze CN) ed Andrea Dilda (CN Loano).

A fine gara gli organizzatori hanno ringraziato tecnici, accompagnatori, dirigenti ed atleti che hanno partecipato all’appuntamento velico andorese malgrado ci fossero condizioni meteo inclementi. I ringraziamenti sono andati anche alle Istituzioni, al Comune, alla Guardia Costiera, all’ A.M.A per la sempre fattiva collaborazione, al Comitato di Regata, ai Giudici ed ai tanti volontari del Circolo Nautico Andora che, con il loro impegno e passione, hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento.

Il prossimo appuntamento velico per il CN Andora sarà quello del 24 e 25 Febbraio quando scenderanno in acqua i giovani atleti della classe Optimist. Queste le classifiche. Classe ILCA4: 1) Vincenzo Vecchio (Varazze CN), 6; 2) Lucia Saglietti (YC Italiano), 11; 3) Antonio Santini (Varazze CN) e Gabriele Bellando (CN Albenga), 15; 5) Fabio Randone (CN Andora), 16. ILCA 6: 1) Dario Burlando (YC Italiano),5; 2) Dario Deambrogio (Varazze CN),8; 3) Giovanni Gallego (CN Andora),15; 4) Filippo Rogantin (Varazze Club Nautico), 16; 5) Giacomo Ivaldi (YC Italiano) e Lorenzo Sorrenti (Varazze Club Nautico), 20. ILCA 7: 1) Thomas Guaitolini (CN Albenga),4; 2) Edoardo Tartarini (Varazze CN),7; 3) Andrea Dilda (CN Loano),12; 4) Giovanni Venerucci (Circolo Nautico del Finale), 16; 5) Antonino Capri (CN Loano),22.

CLAUDIO ALMANZI